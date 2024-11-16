Глава Татарстана анонсировал поездку в китайскую провинцию Сычуань

По словам Минниханова, татарстанская делегация совершает регулярные визиты в Китай. В 2024 году она побывала в провинции Цзилинь и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Там татарстанцы приняли участие в ЭКСПО «Китай — Евразия».