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Глава Татарстана анонсировал поездку в китайскую провинцию Сычуань

Глава Татарстана Рустам Минниханов анонсировал поездку в китайскую провинцию Сычуань. Это состоится в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

По словам Минниханова, татарстанская делегация совершает регулярные визиты в Китай. В 2024 году она побывала в провинции Цзилинь и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Там татарстанцы приняли участие в ЭКСПО «Китай — Евразия».

Как отметил спикер, через несколько дней планируется визит в провинцию Сычуань. Однако пока цели поездки не уточняются.

Напомним, в Казани 14 ноября состоялось торжественное открытие II Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Гостями мероприятия стали раис Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Кировской области Александр Соколов, замсекретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Хэ Чжун Ю, полномочный министр Посольства КНР Лю Цзюнь.