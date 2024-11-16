Глава Татарстана анонсировал поездку в китайскую провинцию Сычуань

По словам Минниханова, татарстанская делегация совершает регулярные визиты в Китай. В 2024 году она побывала в провинции Цзилинь и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Там татарстанцы приняли участие в ЭКСПО «Китай — Евразия».
Как отметил спикер, через несколько дней планируется визит в провинцию Сычуань. Однако пока цели поездки не уточняются.
Напомним, в Казани 14 ноября состоялось торжественное открытие II Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Гостями мероприятия стали раис Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Кировской области Александр Соколов, замсекретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Хэ Чжун Ю, полномочный министр Посольства КНР Лю Цзюнь.