Абхазская оппозиция выступила с обращением о ситуации в стране

Президент, депутаты и правительство покинули свои рабочие места. А оппозиция стала требовать отставки президента. Начались переговоры между оппозицией и властью. Завершись они поздно вечером обращением президента к своим сторонникам, где он заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отбыл свой родной дом в село Тамыш. 16 ноября в селе Тамыш состоится встреча с президента с сельчанами, а у стен парламента митинг оппозиции.