Виталий Хоценко рассказал о четырёх важных стройках здравоохранения

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в следующие годы власти продолжат развитие системы здравоохранения и капитальные ремонты медицинских учреждений.
«На следующий год мы запланировали создание операционного центра нашего Клинического медико-хирургического центра. Будем строить. Это более 2 млрд рублей инвестиций. Для участников СВО, для жителей Омской области появится новый объект. Это бюджетные и внебюджетные источники. Появится ещё один центр протезирования ЦИТО также за счёт бюджета и внебюджета», — говорит глава региона.
В следующем году чиновники планируют ввести и госпиталь ветеранов войн. На неделе строители показывали, как ремонтируют этот госпиталь.
Из больших объектов продолжится строительство детского инфекционного стационара на ул. Перелёта. Около 3,5 млрд рублей на стройку заложил федеральный бюджет. В 2027 году стационар хотят сдать.