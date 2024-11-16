Виталий Хоценко рассказал о четырёх важных стройках здравоохранения

«На следующий год мы запланировали создание операционного центра нашего Клинического медико-хирургического центра. Будем строить. Это более 2 млрд рублей инвестиций. Для участников СВО, для жителей Омской области появится новый объект. Это бюджетные и внебюджетные источники. Появится ещё один центр протезирования ЦИТО также за счёт бюджета и внебюджета», — говорит глава региона.