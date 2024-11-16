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В Грузии подвели итоги парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября, следует из трансляции, которую ведут грузинские телекомпании.

Источник: © РИА Новости

Согласно документу, правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.

Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии:

«Коалиция за перемены» («Ахали», «Гирчи — больше свободы», «Дроа») — 11,03 процента голосов и 19 мандатов; «Единство — национальное движение» («Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») — 10,17 процента и 17 мандатов; «Сильная Грузия» («Лело для Грузии», «Для народа», «Площадь свободы», «Граждане») — 8,81 процента и 14 мандатов; «За Грузию» — 7,78 процента и 12 мандатов.

Всего в парламенте Грузии 150 депутатских мест. «Грузинская мечта» сможет сформировать правительство. В январе депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.

Заседание Центризбиркома проходит на фоне акции протеста, которую проводят сторонники оппозиции. Причем комиссии пришлось прерваться из-за инцидента: один из оппозиционных членов облил черной краской председателя Георгия Каландаришвили.

Выборы в парламент Грузии.

Выборы состоялись в Грузии 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают результаты голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.

Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и также призвала к манифестациям. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.

Прокуратура Грузии начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов выборов, но большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.