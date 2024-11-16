В Грузии подвели итоги парламентских выборов

Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и также призвала к манифестациям. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.