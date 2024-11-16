Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Wrap: запрет РФ на поставки урана ударит по энергетике США

Издание уточняет, что энергетический сектор США в значительной мере зависит от России.
Источник: Аргументы и факты

Временный запрет РФ на поставки обогащенного урана в США может сильно ударить по американскому энергетическому сектору, пишет Daily Wrap.

Как отмечает британский портал, нормальное функционирование энергетики страны сильно зависит от российского урана.

РФ поставляет около 35% ядерного топлива, импортируемого США, уточняет ресурс.

15 ноября российское правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключение составили только поставки по разовым лицензиям, выданные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В кабмине уточнили, что данные меры приняты в ответ на введенные американской стороной ограничения на 2024−2027 годы и запрет с 2028 года на импорт урановой продукции из России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже заявлял, что ограничения на экспорт ресурсов — вынужденный ответный шаг на действия Запада.

энергетика