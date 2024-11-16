Партия экс-премьера Молдовы Иона Кику на встречу с президентом Майей Санду не придет

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Лидер Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику, один из участников президентской гонки на недавно прошедших выборах, заявил, что возглавляемая им политсила не намерена приходить на ранее объявленные президентом Майей Санду консультации с политическими партиями республики.
«Меня пригласил человек, избранный в результате фальсификаций и коррупции на выборах, обсудить… как бороться с коррупцией на выборах. Майя, ты не президент, ты политический аферист и узурпатор. ПРОМ не признает выборы и не имеет никакого отношения к мошенникам!».
Напомним, на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, которое прошло 11 ноября, глава государства Майя Санду заявила об открытости к диалогу с политическими партиями и пригласила их представителей на дискуссию о коррупции в политической сфере, в частности, о скупке голосов избирателей на выборах. По словам президента, этот диалог должен был состояться в четверг.
Однако позже Санду перенесла ранее намеченную встречу на понедельник, 18 ноября. По словам главы администрации президента Адриана Бэлуцела, такое решение принято по просьбе представителей некоторых политических партий.
На уходящей неделе от встречи с президентом отказались молдавские социалисты (ПСРМ) и коммунисты (ПКРМ), а также партии, входящие в оппозиционный блок «Победа».