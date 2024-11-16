Партия экс-премьера Молдовы Иона Кику на встречу с президентом Майей Санду не придет

Напомним, на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, которое прошло 11 ноября, глава государства Майя Санду заявила об открытости к диалогу с политическими партиями и пригласила их представителей на дискуссию о коррупции в политической сфере, в частности, о скупке голосов избирателей на выборах. По словам президента, этот диалог должен был состояться в четверг.