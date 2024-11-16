Ле Пен сравнила запрашиваемый для нее приговор с политической смертью

ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала запрашиваемый для нее приговор в деле о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте «политической смертью».
«Оно (требование прокурора. — Прим. ред.) в крайней степени чрезмерно, поскольку оно запрашивает приговор, несравнимый с другими подобными запрашиваемыми обвинениями, доходящий до требования моей политической смерти с немедленным исполнением», — сказала она.
Обвинение по делу о фиктивном найме ассистентов партии «Национальное объединение» в Европарламенте требует наказания в виде невозможности избираться в органы госвласти для всех его фигурантов, приговор должен вступить в силу немедленно. В отношении лидера фракции во французском парламенте Марин Ле Пен эта мера запрошена на пять лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.
Прокуратура также запросила лишение свободы для Ле Пен сроком на пять лет, три из которых — условно, два не могут быть обжалованы, однако могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома. Таким образом, лидер «Национального объединения» во французском парламенте не отправится за решетку. Обвинение также потребовало обязать Ле Пен выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а саму партию как юридическое лицо — штраф в размере двух миллионов евро.