Ле Пен сравнила запрашиваемый для нее приговор с политической смертью

Прокуратура также запросила лишение свободы для Ле Пен сроком на пять лет, три из которых — условно, два не могут быть обжалованы, однако могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома. Таким образом, лидер «Национального объединения» во французском парламенте не отправится за решетку. Обвинение также потребовало обязать Ле Пен выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а саму партию как юридическое лицо — штраф в размере двух миллионов евро.