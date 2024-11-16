Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернулся в Балтийск из дальнего похода

После четырехмесячного дальнего плавания корабль вернулся на стоянку в Балтийск. Поход, начатый в июле, проходил в Атлантическом и Индийском океанах, Балтийском, Северном, Средиземном, Красном, Аравийском и Саргассовом морях, а также в Аденском, Гвинейском и Флоридском заливах. За это время кораблем совершены неофициальные визиты в порты Сирии, Кубы, Объединенной Республики Танзания, Южно-Африканской Республики, Республики Намибия и Республики Конго. Впервые в истории корабль ВМФ России — сторожевой корабль «Неустрашимый» зашел в порт Котону Республики Бенин. Всего корабль преодолел 30 тысяч морских миль.