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Число пострадавших при протестах в Абхазии увеличилось до 14

СУХУМ, 16 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших во время беспорядков в Абхазии у комплекса правительственных зданий возросло до 14 человек, сообщило республиканское информационное агентство «Апсныпресс».

Источник: РИА "Новости"

«Утром 16 ноября министр здравоохранения Эдуард Бутба навестил граждан, пострадавших при столкновениях у комплекса правительственных зданий накануне. Министру доложили о состоянии здоровья пациентов. Всего в республиканскую больницу обратились 14 граждан с различными травмами. Все они получили необходимую медицинскую помощь как амбулаторно, так и стационарно», — говорится в сообщении.

Бутба отметил, что все пациенты обеспечены медикаментами, им оказывается круглосуточная медпомощь. Все медицинские учреждения работают в штатном режиме.

несчастный случай
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