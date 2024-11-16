Число пострадавших при протестах в Абхазии увеличилось до 14

«Утром 16 ноября министр здравоохранения Эдуард Бутба навестил граждан, пострадавших при столкновениях у комплекса правительственных зданий накануне. Министру доложили о состоянии здоровья пациентов. Всего в республиканскую больницу обратились 14 граждан с различными травмами. Все они получили необходимую медицинскую помощь как амбулаторно, так и стационарно», — говорится в сообщении.