Президент констатировал, что каждый регион вносит в закрома Родины что-то свое. Как в семейную копилку. «У нас ведь шесть областей и город-герой Минск. Все трудятся на общий результат. Все разные, а семья одна. И ответственность за нее тоже общая», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко охарактеризовал каждый регион. Например, он отметил, что Брестчина — это любовь к технологиям. Поэтому у области самые высокие показатели по надоям молока. Витебщина показывает, что такое крестьянская смекалка. Да, балльность почв невысокая, но за счет трав и заготовки кормов, ставки на животноводство регион вносит свой вклад в республиканский аграрный сектор.
«Все разные, а семья одна». Лукашенко рассказал, какой вклад каждая область вносит в копилку Родины
16 ноября, Климовичи /Корр. БЕЛТА/. Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Климовичах, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент констатировал, что каждый регион вносит в закрома Родины что-то свое. Как в семейную копилку. «У нас ведь шесть областей и город-герой Минск. Все трудятся на общий результат. Все разные, а семья одна. И ответственность за нее тоже общая», — подчеркнул глава государства.