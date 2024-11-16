«Все разные, а семья одна». Лукашенко рассказал, какой вклад каждая область вносит в копилку Родины

Президент констатировал, что каждый регион вносит в закрома Родины что-то свое. Как в семейную копилку. «У нас ведь шесть областей и город-герой Минск. Все трудятся на общий результат. Все разные, а семья одна. И ответственность за нее тоже общая», — подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко охарактеризовал каждый регион. Например, он отметил, что Брестчина — это любовь к технологиям. Поэтому у области самые высокие показатели по надоям молока. Витебщина показывает, что такое крестьянская смекалка. Да, балльность почв невысокая, но за счет трав и заготовки кормов, ставки на животноводство регион вносит свой вклад в республиканский аграрный сектор.