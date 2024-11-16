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Минниханов поручил с наступлением холодов в Татарстане усилить меры безопасности

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил с наступлением холодов в Татарстане усилить меры пожарной безопасности. С начала ноября произошел 121 случай возгорания, где погибло девять человек.

Источник: Комсомольская правда

По словам Минниханова, необходимо усилить меры по предупреждению подобных происшествий. Он поручил главам муниципалитетов привлечь соответствующие службы и организовать профилактические беседы с гражданами.

Как отметил спикер, особое внимание нужно уделить на места проживания многодетных семей, одиноких престарелых и социально неблагополучных граждан. Также стоит проверить на предмет самовольного подключения к электросети и несанкционированной врезки в газопровод.

Глава региона обратил внимание на неоднократные случаи отравления угарным и бытовым газами. В 2024 году зафиксировали 32 случая, два человека погибли.

Напомним, в Татарстане 13 лет колонии грозит женщине, у которой в пожаре сгорела вся семья. Такой срок для нее запросила прокуратура.

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