Узбекистан присоединился к Схеме сертификации Кимберлийского процесса — цели и задачи

С 12 по 15 ноября 2024 года в Дубае прошло 21-е ежегодное Пленарное заседание Кимберлийского процесса. В его работе приняла участие делегация Узбекистана в составе представителей Министерства инвестиций, промышленности и торговли, Инспекции государственного пробирного контроля при Министерстве экономики и финансов, а также Ассоциации «Узбекзаргарсаноати».