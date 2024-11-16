Узбекистан присоединился к Схеме сертификации Кимберлийского процесса — цели и задачи

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистан присоединился к схеме сертификации Кимберлийского процесса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.
С 12 по 15 ноября 2024 года в Дубае прошло 21-е ежегодное Пленарное заседание Кимберлийского процесса. В его работе приняла участие делегация Узбекистана в составе представителей Министерства инвестиций, промышленности и торговли, Инспекции государственного пробирного контроля при Министерстве экономики и финансов, а также Ассоциации «Узбекзаргарсаноати».
В рамках Пленарного заседания состоялось рассмотрение заявки от республики на присоединение к Кимберлийскому процессу, принято положительное решение и Узбекистан был одобрен в качестве полноправного члена.
«На успех заявки повлияло посещение нашей страны экспертной миссии, состоящей из представителей государств-участников Кимберлийского процесса и наблюдателей из Всемирного алмазного совета в октябре текущего года. По результатам визита эксперты высоко оценили выполнение минимальных требований Кимберлийского процесса в Узбекистане», — подчеркнули в ведомстве.
Узбекистане работы по присоединению к Кимберлийскому процессу ведутся в соответствии с Указом президента «О мерах по дальнейшему развитию сферы производства ювелирных изделий и обеспечению их конкурентоспособности».
В министерстве отметили, что присоединение к Схеме сертификации Кимберлийского процесса будет способствовать:
- дальнейшей поддержке национальных производителей ювелирной отрасли;
- обеспечению их прав на международном рынке;
- налаживанию сотрудничества на основе общепризнанных стандартов;
- улучшению имиджа Узбекистана на международной арене;
- обмену передовым зарубежным опытом;
- привлечению современных технологий и иностранных инвестиций;
- повышению экономического потенциала страны.
Для информации: Кимберлийский процесс — это международная межправительственная инициатива, основная цель которой заключается в противодействии попаданию на мировой рынок нелегально добытых, так называемых «кровавых» или «конфликтных» алмазов. Инициатива направлена на предотвращение использования средств от реализации таких алмазов для финансирования региональных конфликтов и международных террористических группировок.