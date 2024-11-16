Левитин похвалил Минниханова за идеальное проведение саммита БРИКС в Казани

Советник президента России Игорь Левитин похвалил главу Татарстана Рустама Минниханова за идеальное проведение саммита БРИКС в Казани. Об этом заявил на тематической сессии в ходе международного форума РОСТКИ.
По словам Левитина, столица Татарстана смогла еще раз доказать, что она может принять любой формат мероприятия. Он добавил, что саммит был проведен идеально.
Как отметил спикер, он сильно волновался за своевременное окончание реконструкции Международного аэропорта города. Ему предстояло принимать большое количество широкофюзеляжных самолетов глав иностранных государств. Это говорит о том, что Казань способна на все.
Напомним, в Китае назвали саммит БРИКС в Казани абсолютно успешным. Мероприятие способствовало стабилизации международной ситуации.