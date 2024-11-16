Додон обвинил Санду в имитации демократии

«После катастрофических результатов референдума и президентских выборов, когда ПДС (Партия “Действие и солидарность” — ред.) и сама Санду потеряли свои позиции в стране, теперь власть пытается остановить свой крах, цепляясь за другие политические силы, по головам которых она пойдёт вверх. Дискуссия о политической коррупции является для президента всего лишь предлогом для того, чтобы собрать под своим крылом другие партии и имитировать демократический процесс», — написал Додон.