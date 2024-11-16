Додон обвинил Санду в имитации демократии

КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Молдавии Майя Санду будет имитировать демократические переговоры с оппозицией, чтобы остановить крах партии власти, заявил в Telegram-канале экс-президент республики, лидер молдавских социалистов Игорь Додон.
Ранее Санду сообщила, что 18 ноября приглашает политические партии на консультации, чтобы обсудить вопросы реформы правосудия и борьбы с коррупцией.
«После катастрофических результатов референдума и президентских выборов, когда ПДС (Партия “Действие и солидарность” — ред.) и сама Санду потеряли свои позиции в стране, теперь власть пытается остановить свой крах, цепляясь за другие политические силы, по головам которых она пойдёт вверх. Дискуссия о политической коррупции является для президента всего лишь предлогом для того, чтобы собрать под своим крылом другие партии и имитировать демократический процесс», — написал Додон.
Экс-президент подчеркнул, что социалисты осуждают «политическое коррумпирование избирателей» и другие нарушения, якобы допущенные на выборах, особенно со стороны правящей партии.
«Поэтому, если и состоится серьёзная дискуссия между партиями, она должна проходить на нейтральной платформе, должен быть использован комплексный подход, с решениями, которые можно реализовать», — добавил Додон.
Он предложил провести межпартийные встречи не в администрации президента, а на нейтральной стороне.
«Если и состоится серьёзная дискуссия между партиями, она должна проходить на нейтральной платформе, должен быть использован комплексный подход, с решениями, которые можно реализовать. Иначе обсуждение с партией власти приведет лишь к пустой трате времени и к укреплению диктатуры и пропаганды, которую правление ПДС навязало в стране», — пояснил Додон.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%.