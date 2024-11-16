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В Ростовской области президент назначил 17 новых судей

В Ростовском областном суде сменятся четыре судьи, а в районных и городских — 13.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил 17 новых судей в Ростовской области. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новые судьи получили шестилетний срок полномочий.

Судьей Азовского городского суда стала Анна Александровна Ковалева, судьей Зерноградского районного суда назначили Салпагарову Асият Рашидовну. Судьей Зимовниковского районного суда — Скрипникову Ирину Сергеевну.

Судьей Кировского районного суда Ростова стала Иванченко Людмила Александровна. В Миллеровском районного суде теперь будет работать Обухова Екатерина Петровна.

В Новочеркасском городском суде — сразу два новых судьи: Белашова Татьяна Сергеевна и Нейжмак Юлия Юрьевна. Судьей Пролетарского районного суда Ростова назначили Тытюкову Олесю Валерьевну. В городском суде Таганрога будет работать Колесникова Раиса Александровна.

В Шахтинском городском суде — четыре новых судьи: Амирова Даниэла Мирназимовна, Василенко Елена Владимировна, Пыхтин Владимир Юрьевич и Яковлева Юлия Викторовна.

Судьями Ростовского областного суда назначили Полищук Лилию Игоревну, Смирнова Николая Николаевича, Хижняк Екатерину Олеговну, Чернобай Юлию Александровну.

Также новые судьи есть и в других регионах страны.