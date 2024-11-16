Губернатор Никитин рассказал Сергею Кириенко о планах по развитию региона

Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко, приехавшему в Нижний Новгород на финал всероссикского конкурса «Большая перемена», о планах в регионе.
В частности, Глеб Никитин поделился идеей восстановить некоторые павильоны исторической Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года — там мог бы базироваться филиал Национального центра «Россия».
Об этом Никитин сообщил в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, он также рассказал Сергею Кириенко о работа образовательного центра «Купно. Старт» в Нижнем Новгороде и Молодёжного центра карьеры Нижегородской области.
Напомним, Нижний Новгород принял закрытие финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов колледжей и техникумов. В число победителей вошли 19 представителей Нижегородской области.