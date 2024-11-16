Лукашенко сказал, чем сильна каждая из шести областей Беларуси и Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем сильна каждая из областей республики. Соответствующее заявление Лукашенко сделал, как передает телеграм-канал «Пул Первого», в субботу, 16 ноября 2024 года, выступая в Климовичах на «Дожинках».
«Брестчина — это любовь к технологиям. Поэтому у области самые высокие показатели по надоям молока. Витебщина — крестьянская смекалка. Да, балльность почв невысокая. урожайность соответствующая. Но за счет трав и заготовки кормов, ставки на животноводство регион вносит свой вклад в республиканский аграрный сектор».
Преимущество Гомельской области в том, что там умеют справляться с самыми тяжелыми трудностями, жители Гродненщины склонны к экспериментированию, а смелые новинки — фактор повышения урожайности.
«Минщина — крепкая хозяйственность. Достаточно посмотреть, что сегодня там уже под 3 миллиона намолота по зерновым, зернобобовым и масличным культурам». При этом сама белорусская столица, Минск, по праву является центром научной мысли, промышленности и переработки.
Что касается Могилевской области, то здесь невероятно богатая природа: «почти 700 рек и озер», Березина, Сож и Днепр.
«В промышленном масштабе вы основной в республике производитель шин, лифтов, цемента, химических волокон, газетной бумаги», — приводит слова Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что в Минске все операторы, предоставляющие в аренду самокаты, приостановили свою работу (тут про это). А в это время первая ракетка мира Арина Соболенко сразила Париж своим образом (тут про это).