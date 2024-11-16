В Тбилиси задержали нескольких протестующих рядом со зданием ЦИК

Около здания ЦИК протест начался в субботу утром, когда Центризбирком принимал итоговый протокол парламентских выборов. Спустя некоторое время после принятия протокола протестующие переместились на прилегающую аллею Агмашенебели, где попытались перекрыть проезжую часть. Силовики отогнали протестующих, освободили движение и задержали нескольких человек. Полиция выстроилась вдоль дороги, ситуация стабилизирована.
Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили ранее в субботу подписал итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября. Согласно окончательным результатам, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на парламентских выборах с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Барьер в 5% преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.
Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста.