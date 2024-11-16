В Тбилиси задержали нескольких протестующих рядом со зданием ЦИК

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили ранее в субботу подписал итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября. Согласно окончательным результатам, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на парламентских выборах с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Барьер в 5% преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.