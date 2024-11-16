Во второй поток программы «Время героев» поступило более 4,5 тысячи заявок

«За первые сутки уже зарегистрировались более 4,5 тысячи участников. Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения», — сказал руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.