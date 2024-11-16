Бжания пообещал уйти в отставку, когда освободят здание парламента

«Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — сказал он на встрече с народом в селе Тамыш.
Президент подчеркнул, что протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, и тогда он будет готов назначить новые выборы. В случае его отставки управлять страной будет вице-президент, добавил Бжания.
Сам он готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
Что происходит в Абхазии
Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.
Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Когда стало понятно, что заседания не будет, между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции сломали забор вокруг вокруг комплекса правительственных зданий, а затем ворвались в парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Президент, депутаты и правительство покинули рабочие места, а оппозиция стала требовать отставки главы государства. Начались переговоры, которые поздно вечером завершились обращением президента к своим сторонникам. Бжания заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отправился в свое родное село Тамыш.
Оппозиция утром выступила с обращением, в котором назвала своей целью отставку Бжании и стабилизацию политической ситуации в стране, и начала готовиться к новому митингу.