Минниханов оценил выставку техники стран НАТО: Интересная экспозиция, много посетителей

Напомним, выставка открылась 13 ноября у Центрального стадиона. В общей сложности там представлено 14 экспонатов «натовского» производства, среди которых есть боевой танк США Abrams, американский бронетранспортер М113 A2, немецкая боевая машина Marder 1 A3 и многие другие. Все они были захвачены во время проведения СВО на Донецком и Авдеевском направлениях.