Число пострадавших выросло, усилена работа ДПС. Что известно о протестах в Абхазии

Городские и районные подразделения ГАИ МВД Абхазии работают, усилена работа стационарных постов ДПС. Президент республики Аслан Бжания покинул столицу и находится в родном селе, где планирует провести встречу с жителями.
ТАСС собрал основное о протестах в Абхазии.
Ситуация в стране
Координационный совет, объединяющий оппозицию и общественные организации, призвал граждан Абхазии выйти на собрание в 14:00 мск у здания парламента. Об этом говорится в обращении совета, опубликованном его пресс-службой в Telegram-канале «Республика».
Городские и районные подразделения ГАИ МВД Абхазии работают, усилена работа стационарных постов ДПС, заявил начальник Управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба. Он призвал граждан соблюдать правила дорожного движения.
Количество пострадавших во время беспорядков в Абхазии у комплекса правительственных зданий возросло до 14 человек, сообщило агентство «Апсныпресс».
Протесты не повлияли на обороноспособность государства, сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа.
Сухум остается единственной точкой протестной активности в стране, отметил Лолуа.
Позиция президента
Аслан Бжания, обращаясь к своим сторонникам, отказался уйти в отставку на фоне беспорядков, охвативших комплекс правительственных зданий в центре Сухума: «Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде».
Бжания в настоящее время находится в родном селе Тамыш. Он анонсировал встречу с местными жителями.
Президент попросил своих сторонников не поддаваться на провокации.
Требования оппозиции
Председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция требует проведения внеочередных досрочных выборов.
Представители оппозиции в Абхазии прекратили переговоры с властями республики и намерены «наращивать свои силы», заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия.
Оппозиция в Абхазии предлагала Бжании перед своим уходом назначить премьером человека, который до выборов будет исполнять обязанности президента, заявил Кварчия.
Представители оппозиции и общественных организаций в Абхазии создали координационный совет для проведения переговоров с властями республики и выхода из политического кризиса, следует из заявления представителей оппозиции, распространенного Telegram-каналом «Республика».
Координационный совет, объединяющий оппозицию и общественные организации, призвал граждан Абхазии выйти на собрание в 14:00 мск у здания парламента. Об этом говорится в обращении совета, опубликованном его пресс-службой в Telegram-канале «Республика».
Об инвестсоглашении
30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.
Документ определяет права и обязательства сторон, устанавливает меры поддержки для юридических лиц.
Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что в республике есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы.
Новое соглашение, по его словам, предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов.
5 ноября в Сухуме общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.