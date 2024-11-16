Число пострадавших выросло, усилена работа ДПС. Что известно о протестах в Абхазии

Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что в республике есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы.