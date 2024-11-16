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Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале призвала сенаторов-демократов в США заняться расследованием коррупции, в которой замешана семья действующего президента Джо Байдена, а не связей предпринимателя Илона Маска с РФ.

Источник: © РИА Новости

Захарова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что сенаторы-демократы призывают расследовать «контакты Маска с Россией».

«Они могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца и его семьи — Байдена и его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма», — написала официальный представитель МИД России.

Она добавила, что демократам стоило бы обратить внимание и на убийство бывшего президента.

«Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чём речь», — подчеркнула Захарова.

Захарова Мария