Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией

Захарова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что сенаторы-демократы призывают расследовать «контакты Маска с Россией».
«Они могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца и его семьи — Байдена и его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма», — написала официальный представитель МИД России.
Она добавила, что демократам стоило бы обратить внимание и на убийство бывшего президента.
«Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чём речь», — подчеркнула Захарова.