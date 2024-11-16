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В Башкирии работников культуры на селе премируют суммой в 1 млн рублей

Единовременные компенсационные выплаты работники культуры региона получают уже четвертый год.

В 2021—2022 годах размер выплаты составлял 500 тысяч рублей на одного специалиста, а с 2023 года сумму увеличили до 1 млн.

В этом году средства получат 30 человек. Выплата целевая — ее можно потратить на покупку жилья или автомобиля.