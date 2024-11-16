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РФ выразила протест из-за нарушений в ходе председательства Дании форума ОБСЕ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия выражает протест в связи с нарушениями датским председательством Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) принципа консенсуса. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Источник: Газета.Ру

«Российская Федерация выражает решительный протест в связи с грубейшими нарушениями датским председательством ФСОБ принципа консенсуса ОБСЕ и правил процедуры, — указали в министерстве. — Искаженное русофобией “лицо” датской дипломатии свидетельствует о ее тотальной деградации».

«Российская сторона предупреждает нынешнее и следующие председательства: Москва будет делать все возможное для возвращения ФСОБ к его мандату и правилам процедуры, продолжит с его трибуны доносить правду», — подчеркнуто в заявлении.

ОБСЕ