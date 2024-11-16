Президент Александр Лукашенко заявил, что «желающих развязать войну в Беларуси хватает». Соответствующее заявление Лукашенко сделал, как передает БелТА, в субботу, 16 ноября 2024 года, выступая в городе Климовичи Могилевской области на «Дожинках».
Как отметил президент Беларуси, желающих развязать войну в Беларуси хватает, но они боятся единства белорусского народа. Лукашенко подчеркнул, кроме прочего, важность социально-экономического фактора.
— Повторяю: лучше на земле работать, чем потом корячиться. Будет экономика — войны никогда не будет. Не будет экономики — сами породим эту войну, гражданскую развяжем. А желающих хватает: они за границей ходят, бряцают оружием. Но боятся, потому что едины мы как никогда, потому что мы жить хотим на своей земле, — приводит слова Лукашенко названный источик.
Ранее мы писали о том, что произошло после (и во время) выступления певицы Натальи Подольской в Новополоцке в пятницу, 15 ноября 2024 года (тут про это).