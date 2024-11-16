Лукашенко заявил, что «желающих развязать войну в Беларуси хватает»

— Повторяю: лучше на земле работать, чем потом корячиться. Будет экономика — войны никогда не будет. Не будет экономики — сами породим эту войну, гражданскую развяжем. А желающих хватает: они за границей ходят, бряцают оружием. Но боятся, потому что едины мы как никогда, потому что мы жить хотим на своей земле, — приводит слова Лукашенко названный источик.