В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии

Кандидатуру Каи Каллас ранее утвердила в своем списке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на новый срок. Ожидается, что новый состав Европейской комиссии приступит к исполнению своих обязанностей с начала декабря.
«Если отношения будет она выстраивать, то отношений никаких не будет. Мало кто знает, но я точно знаю, кто она такая, и пытаюсь донести и в Европе, и в Сербии до людей, что это человек, который строит свою карьеру на русофобии и ненависти ко всему, что русское», — сказал Станоевич.
Он добавил, что предложение назначить Каллас на пост главы Евродипломатии — несерьезный подход.
«Построение отношений на ненависти к большой нации, к большой стране как Россия — это уже неправильно. Понятно, что американцы управляют всеми процессами в Европе, что все европейские политики оказались слугами США, а не представителями собственных народов. И вот в этом смысле Европа теряет огромные ресурсы, их экономика очень пошатнулась», — отметил Станоевич.
По словам сербского депутата, без согласия США выстраивать отношения с РФ никто не сможет, поэтому многое зависит от того, как поведет себя выигравший выборы в США Дональд Трамп.
«Понятно, что многие не ставят на него акцент, что он может что-то изменить. Да, он достаточно самостоятельный, да, мне он нравится только с аспекта, что он является бизнесменом, а бизнесмены привыкли решать проблемы, а не создавать…», — заключил он.