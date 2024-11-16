В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии

«Если отношения будет она выстраивать, то отношений никаких не будет. Мало кто знает, но я точно знаю, кто она такая, и пытаюсь донести и в Европе, и в Сербии до людей, что это человек, который строит свою карьеру на русофобии и ненависти ко всему, что русское», — сказал Станоевич.