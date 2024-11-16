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В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся накануне, продлился один час, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Источник: © РИА Новости

«Один час», — сказал Песков, отвечая на вопрос о длительности разговора Путина и Шольца.

В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.

Путин Владимир