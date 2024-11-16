В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца

«Один час», — сказал Песков, отвечая на вопрос о длительности разговора Путина и Шольца.
В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся накануне, продлился один час, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
«Один час», — сказал Песков, отвечая на вопрос о длительности разговора Путина и Шольца.
В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.