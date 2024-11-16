Косачев заявил, что новый план Зеленского призван сгладить провал от предыдущего

«У Зеленского нет ни малейшего шанса из этого болота выползти. Он уйдет с позиции президента человеком, который принес Украине неисчислимые беды и страдания. Он уйдет из украинской и мировой политики как человек, абсолютно провалившийся в своих амбициях и как человек, который не заслуживает ни одного упоминания добрым словом, какие бы он планы в дальнейшем не выдвигал, — сказал собеседник. — Еще раз повторю: всегда хочется надеяться на лучшее, и я был бы рад ошибиться, но подозреваю, что принципиально ничего нового в новом плане Зеленского не появится».