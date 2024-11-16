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Страны G7 заявили о планах по дальнейшей поддержке Киева

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления.

Источник: AP 2024

«Мы, лидеры стран “Большой семерки”, подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется», — говорится в заявлении.

Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

G7