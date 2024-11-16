Косачев заявил, что РФ подключает к диалогу все заинтересованные страны

«К участию в дискуссии в Сочи присоединились коллеги из ряда европейских стран, национальных парламентов, Европейского парламента. Мы понимаем, что это было непросто, что им мешали приехать в Россию, будут критиковать, подвергать давлению по возвращении из России», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телегам-канале «Единой России».