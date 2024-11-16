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Косачев заявил, что РФ подключает к диалогу все заинтересованные страны

СИРИУС /федеральная территория/, 16 ноября. /ТАСС/. Власти России подключают к диалогу все страны, заинтересованные в сотрудничестве с Россией, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в рамках симпозиума «Роль государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между “БРИКС плюс” и европейскими странами и организациями».

Источник: РИА "Новости"

«К участию в дискуссии в Сочи присоединились коллеги из ряда европейских стран, национальных парламентов, Европейского парламента. Мы понимаем, что это было непросто, что им мешали приехать в Россию, будут критиковать, подвергать давлению по возвращении из России», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телегам-канале «Единой России».

Он отметил, что в современной Европе заявляют о демократии как высшей ценности, но при этом не допускают альтернативных решений. По его словам, участие партнеров из стран Европы в симпозиуме — это акт «политического мужества» и проявление высшей политической ответственности.

В качестве организаторов выступают Институт Европы РАН и общественная организация «Международный форум БРИКС». Мероприятие продолжает собой череду событий в рамках российского председательства в объединении.

Среди приглашенных гостей из ЕС депутаты Европарламента от Греции, Словакии и Чехии, а также парламентарии из национальных законодательных органов Болгарии, Германии, Сербии и других стран.

В рамках симпозиума участникам предстоит обсудить общее будущее двух частей единого пространства в Евразии. Первая сессия будет посвящена роли БРИКС и стран Европы в построении более справедливого и взаимовыгодного мирового экономического порядка. В ходе второй парламентарии рассмотрят значение взаимодействия БРИКС и Европы в условиях масштабной геополитической перестройки.

БРИКС