В Уфе Радий Хабиров и Андрей Турчак подписали договор о сотрудничестве

Глава Башкортостана отметил важность укрепления взаимоотношений двух республик и реализации совместных проектов.
— Мы очень признательны делегации Республики Алтай за этот визит. Для вас, Андрей Анатольевич, это первый визит в российский регион в должности руководителя региона, и мы очень признательны, что вы прибыли именно к нам, — сказал Радий Хабиров. — Башкортостан и Алтай связывают общие исторические корни. И, конечно, сотрудничество двух наших республик имеет большой потенциал.
Радий Хабиров подробно остановился на конкретных направлениях сотрудничества Башкортостана и Алтая. В их числе — туризм, здравоохранение и образование, а также культура и спорт.
— Безусловно, для жителей нашей республики представляют интерес природные и исторические достопримечательности Алтая. И мы хотим открыть этот прекрасный регион для туристического обмена. В этой части необходимо организовать прямые авиарейсы из Уфы в Горно-Алтайск. Они также упростят наше взаимодействие и по другим направлениям совместной работы, — подчеркнул Радий Хабиров. — Мы также готовы поделиться опытом в сфере здравоохранения. Наши медицинские специалисты уже выезжают в Алтай для помощи вашим врачам по оказанию помощи местным жителям. Кроме того, мы намерены активно взаимодействовать в сфере образования и науки.
Также Глава Башкортостана рассказал о том, что недалеко от Уфы, в Чишминском районе, рядом с мавзолеем Тура-Хана реализуют масштабный проект по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. На его территории уже открыли визит-центр, где проводят научно-просветительские и культурные мероприятия. А в 2025 году на площадке приступят к возведению музейного комплекса площадью более 20 тысяч кв. м. Радий Хабиров пригласил представителей Республики Алтай принять участие в этом проекте для совместных научных исследований и культурного обмена.
Глава Алтая Андрей Турчак выразил признательность руководству Башкортостана за приём делегации и насыщенную программу рабочего визита.
— Сотрудничество между нашими республиками налажено давно. Но на современном этапе мы существенно расширяем контуры совместной работы, — сказал Андрей Турчак. — От имени жителей Алтая хочу поблагодарить министерство здравоохранения Башкортостана за ту помощь, которую ваши специалисты оказывают нашему региону в условиях кадрового дефицита медработников. У нас работает уже третья бригада узких специалистов из Башкортостана. И, конечно, мы заинтересованы во взаимодействии в сфере образования, а также этнокультурном обмене и участии в спортивных мероприятиях.
В рамках встречи Радий Хабиров и Андрей Турчак подписали соглашение между правительством Башкортостана и правительством Республики Алтай о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. На основе этого документа планируют разработать дорожную карту развития межрегионального взаимодействия.
В присутствии Радия Хабирова и Андрея Турчака также состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между министерствами здравоохранения двух регионов.