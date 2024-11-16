В Уфе Радий Хабиров и Андрей Турчак подписали договор о сотрудничестве

— Безусловно, для жителей нашей республики представляют интерес природные и исторические достопримечательности Алтая. И мы хотим открыть этот прекрасный регион для туристического обмена. В этой части необходимо организовать прямые авиарейсы из Уфы в Горно-Алтайск. Они также упростят наше взаимодействие и по другим направлениям совместной работы, — подчеркнул Радий Хабиров. — Мы также готовы поделиться опытом в сфере здравоохранения. Наши медицинские специалисты уже выезжают в Алтай для помощи вашим врачам по оказанию помощи местным жителям. Кроме того, мы намерены активно взаимодействовать в сфере образования и науки.