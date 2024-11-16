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Президент Абхазии дал указания ввести усиленный режим работы для ведомств

СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания дал указания министрам, чтобы они перевели свои ведомства на усиленный режим работы в связи с протестами в стране, сообщает пресс-служба правительства республики.

Источник: © РИА Новости

Сообщается, что в субботу Бжания провёл заседание кабмина.

«Президент Аслан Бжания провел заседание кабинета министров Абхазии, на котором обсуждались пути стабилизации ситуации, сложившейся в результате событий 15 ноября. Глава государства дал указания министрам, чтобы они перевели свои ведомства на усиленный режим работы», — сообщает пресс-служба.

В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.

Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.

Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

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