В Белоруссии не будет бомжей и тунеядцев, заявил Лукашенко

«Давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие (передовики производства — ред.)? Далеко не все. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. Те, кто мешает людям жить… Ребята, мы будем с вами серьезно разбираться, не обижайтесь», — сказал Лукашенко в субботу в Климовичах (Могилевская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании. Выступление президента транслировал телеканал «Первый информационный».