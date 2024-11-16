Лукашенко советует сменить Gucci и Versace на одежду из белорусских тканей

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал соотечественников не гнаться за Gucci и Versace и носить одежду из натуральных белорусских тканей.
Сегодня белорусский лидер приехал на в Климовичи (Могилевская область), где проходит областной фестиваль-ярмарка «Дажынкі-2024» и пообщался с жителями райцентра.
Лукашенко, говоря о белорусской продукции, отметил, что на гербе страны изображен лен, и во всем мире люди все больше отдают предпочтение натуральным тканям, кроме белорусов.
«Белорусы рвутся за Gucci, Versace… И прочая дрянь и гадость. А надо носить свое, свои ткани. И приучайте детей к этому», — призвал глава государства, его выступление транслировал «Первый информационный».
Президент уточнил, что власти страны планируют окончательно решить вопрос с переработкой льна.
Ранее Лукашенко говорил о необходимости модернизировать льняную отрасль на фоне большого спроса в мире на продукцию изо льна. В том числе глава государства говорил о том, чтобы наладить в стране глубокую переработку льноволокна.