В Германии 32% опрошенных готовы поддержать ХДС/ХСС

ХДС/ХСС готовы поддержать 32% респондентов. Рейтинг консерваторов по сравнению с прошлой неделей не изменился. На втором месте остается «Альтернатива для Германии». Она получила бы 19% (без изменений). Рейтинг социал-демократов вырос за неделю на один процентный пункт (п.п.) до 16%.
Партию «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) готовы поддержать 8% респондентов (+1 п. п.). Рейтинги «зеленых» и Свободной демократической партии не изменились, они набрали бы 10% и 4% голосов соответственно. Так что свободные демократы бывшего министра финансов Кристиана Линднера в Бундестаг не прошли бы. Левая партия также не преодолела бы пятипроцентный барьер и не попала бы в парламент. Ее рейтинг составляет 4% (без изменений).
«15% голосов выпадает на долю партий, которые не преодолевают пятипроцентный барьер. Парламентское большинство возможно при достижении 43%», — констатировал руководитель Insa Херман Бинкерт. Так что единственным вариантом правительства по состоянию на текущий момент является только так называемая «большая коалиция» (блок ХДС/ ХСС и СДПГ).
В исследовании участвовали 1 204 человека. Он проводился в период с 11 по 15 ноября.
Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в правящей коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября канцлер Олаф Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера (председателя СвДП) с поста министра финансов. Коалиция развалилась. 16 декабря Бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству Шольца. Если депутаты Бундестага откажут ему в доверии, будут проведены досрочные выборы 23 февраля 2025 года.