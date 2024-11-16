В Германии 32% опрошенных готовы поддержать ХДС/ХСС

Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в правящей коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября канцлер Олаф Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера (председателя СвДП) с поста министра финансов. Коалиция развалилась. 16 декабря Бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству Шольца. Если депутаты Бундестага откажут ему в доверии, будут проведены досрочные выборы 23 февраля 2025 года.