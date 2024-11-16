В Эстонии одобрили очередной пакет помощи Украине

Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония в следующем году передаст Украине очередной пакет военной помощи.
«Кабинет правительства поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает в себя как технику, так и боеприпасы… Новейший пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов», — написано в материале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.