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В Эстонии одобрили очередной пакет помощи Украине

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Кабинет правительства Эстонии поддержал инициативу министра обороны страны Ханно Певкура направить на Украину новый пакет помощи, включающий технику и боеприпасы, сообщает телерадиокомпания ERR.

Источник: © РИА Новости

Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония в следующем году передаст Украине очередной пакет военной помощи.

«Кабинет правительства поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает в себя как технику, так и боеприпасы… Новейший пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов», — написано в материале.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.