Захарова призвала Германию снять с Гитлера статус почетного гражданина

«В Германии уход за значительным числом могил бывших нацистов, включая членов СС и НСДАП, осуществляется за государственный счёт. Подобные захоронения имеют статус “почётных”, как, например, в Берлине, где треть из 700 таких могил, являются местом упокоения нацистов. Это касается не только рядовых фашистов. Так, могила члена НСДАП и активного функционера партии с 1932 года Генриха Дате до сих пор содержится и охраняется за счёт государства. Всё то же относится и к могиле “почётного архитектора” и личного корреспондента Адольфа Гитлера — Бруно Пауля», — сообщила Захарова.