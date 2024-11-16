В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике

«Информация, тиражируемая некоторыми Telegram-каналами, о том, что президент Аслан Бжания обратился в военное ведомство и потребовал предоставить военную технику для штурма администрации президента, не соответствует действительности», — сказал он.
Что происходит в Абхазии
Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.
Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.
В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты стали требовать отставки действующего главы государства Аслана Бжании.
Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Президент также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Тем не менее манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.