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В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике

СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Информация о том, что президент Абхазии Аслан Бжания якобы потребовал от минобороны Абхазии дать военную технику для штурма администрации президента, не соответствует действительности, сообщил исполняющий обязанности министра обороны республики Беслан Цвижба инфоцентру президента.

Источник: © РИА Новости

«Информация, тиражируемая некоторыми Telegram-каналами, о том, что президент Аслан Бжания обратился в военное ведомство и потребовал предоставить военную технику для штурма администрации президента, не соответствует действительности», — сказал он.

Что происходит в Абхазии

Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.

Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.

В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты стали требовать отставки действующего главы государства Аслана Бжании.

Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Президент также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Тем не менее манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.