В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике

Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Президент также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Тем не менее манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.