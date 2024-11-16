Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО на Украине по обвинению в госизмене, заявил в Telegram-канале, что подал иск против «Украины Зеленского» в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Подал иск против Украины Зеленского в Европейский суд по правам человека. За 365 дней в СИЗО со мной провели всего одно следственное действие — допрос, на котором я сам настоял», — написал Дубинский.
Он пояснил, что остальные «следственные действия» свелись к двум ночам избиений, во время которых ему сломали два ребра. По словам депутата, дело о пытках удалось открыть лишь спустя год, по которому — «полное бездействие». Дубинский подчеркнул, что вынужден был обратится в ЕСПЧ, поскольку исчерпал «все мыслимые юридические возможности для защиты своих прав на Украине, где все суды подчиняются власти узурпаторов».
Парламентарий подчеркнул, что действия правоохранителей можно расценивать как прямое политическое преследование с применением пыток, цель которых была заставить прекратить политическую деятельность и отказаться от ранее данных показаний «о связях Зеленского и Ермака с травлей Байдена».
«Эти показания являются свидетельством очередного вмешательства украинских политиков, в частности Офиса (Зеленского — ред.) и руководства правящей фракции в выборы в США», — резюмировал он.