Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ

Он пояснил, что остальные «следственные действия» свелись к двум ночам избиений, во время которых ему сломали два ребра. По словам депутата, дело о пытках удалось открыть лишь спустя год, по которому — «полное бездействие». Дубинский подчеркнул, что вынужден был обратится в ЕСПЧ, поскольку исчерпал «все мыслимые юридические возможности для защиты своих прав на Украине, где все суды подчиняются власти узурпаторов».