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Губернатор Кубани посетил военное училище в Краснодаре

Учреждение отметило свой 95-й юбилей.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

16 ноября 2024 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Краснодарское высшее военное училище имени С. М. Штеменко, отмечающее 95-летие, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Глава региона подчеркнул важность роли училища в подготовке специалистов по информационной безопасности — единственного в России вуза с таким профилем. Он отметил, что выпускники училища высоко ценятся в спецслужбах и гражданской сфере, а также принимают активное участие в спецоперации.

На торжественном мероприятии, в котором участвовали Герой России Евгений Шендрик и главный федеральный инспектор по краю Евгений Гулиев, отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарности губернатора.

Генерал-майор Андрей Колованов наградил офицеров училища государственными наградами, а начальник учебного заведения генерал-майор Игорь Шпырня вручил памятные подарки ветеранам.

Училище, гордящееся своим Боевым Знаменем, Орденом Жукова и Полковой чашей от Минобороны РФ, обучает курсантов по программе «Информационная безопасность автоматизированных систем» и, с 2023 года, по специальности «Управление персоналом». Здесь действует научный кластер, включающий научно-исследовательский центр, научную роту, класс БПЛА, электронную библиотеку и музей военной техники. За свою историю учреждение подготовило тысячи специалистов для Министерства обороны и других силовых ведомств.