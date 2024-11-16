Губернатор Кубани посетил военное училище в Краснодаре

Училище, гордящееся своим Боевым Знаменем, Орденом Жукова и Полковой чашей от Минобороны РФ, обучает курсантов по программе «Информационная безопасность автоматизированных систем» и, с 2023 года, по специальности «Управление персоналом». Здесь действует научный кластер, включающий научно-исследовательский центр, научную роту, класс БПЛА, электронную библиотеку и музей военной техники. За свою историю учреждение подготовило тысячи специалистов для Министерства обороны и других силовых ведомств.