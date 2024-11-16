ЕС готов к отключениям поставок российского газа, заявила фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила в сети X, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России.
«Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — написала фон дер Ляйен.
Она также сообщила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза.
Ранее австрийский регулятор E-Control сообщил, что энергетическая компания OMV с 6 утра субботы (8.00 мск) перестала получать газ от российского «Газпрома». По данным регулятора, прекращение поставок газа не повлияло на цены на газ в Австрии и снабжение клиентов. Также сообщается, что газ продолжает поступать в Австрию от других поставщиков.
Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию «Газпром экспортом» с 16 ноября. Ранее 13 ноября OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта» завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с «Газпром экспортом», включая возможное прекращение поставок.
В связи с создавшейся ситуацией канцлер Австрии в пятницу вечером обратился к нации, заявив, что страна готовилась к прекращению поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, газохранилища страны заполнены более чем на 90% и значительных колебаний цен произойти не должно.