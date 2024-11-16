Экс-депутат гордумы Волгограда Николай Белоус умер в 46 лет

Депутаты и сотрудники гордумы выразили соболезнования родным и близким своего коллеги. Николай Белоус много лет посвятил политике. В Гордуму Волгограда в 2013 году он пришел с поста замруководителя регионального штаба «Молодой гвардии Единой России». Ставил перед собой цели по максиму решить проблемы жителей в своем округе (а родился и избирался депутат от Краснооктябрьского района), а также развивать спортивную инфраструктуру — продвигать установку площадок для воркаута. До того, как пришел в МГЕР, Белоус работал на предприятиях тяжелой промышленности. У депутата осталось двое детей.