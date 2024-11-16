Экс-депутат гордумы Волгограда Николай Белоус умер в 46 лет

О смерти депутата V созыва Николая Белоуса в субботу, 16 ноября, сообщил официальный телеграм-канал Гордумы Волгограда. Мужчина скоропостижно умер в совсем молодом возрасте — в августе ему исполнилось 46 лет. Прощание с Николаем Белоусом состоится 19 ноября.
Депутаты и сотрудники гордумы выразили соболезнования родным и близким своего коллеги. Николай Белоус много лет посвятил политике. В Гордуму Волгограда в 2013 году он пришел с поста замруководителя регионального штаба «Молодой гвардии Единой России». Ставил перед собой цели по максиму решить проблемы жителей в своем округе (а родился и избирался депутат от Краснооктябрьского района), а также развивать спортивную инфраструктуру — продвигать установку площадок для воркаута. До того, как пришел в МГЕР, Белоус работал на предприятиях тяжелой промышленности. У депутата осталось двое детей.
Как сообщили в гордуме, прощание с Николаем Белоусом назначено на 9.15 19 ноября. Оно пройдет в городском ритуальном комплексе на Землячки, 74, в зале прощаний № 1.