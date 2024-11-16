Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь создал страницу во «ВКонтакте»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь создал свою страницу в соцсети «ВКонтакте» для еще более плотной связи с жителями региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
— Дорогие земляки, только что вернулся из рабочей поездки по Азовскому району. Работы впереди много, но обещаю побывать везде. Сегодня хотел бы остановиться на теме фальшивых, фейковых аккаунтов телеграм-каналов, — сказал врио губернатора.
Он подчеркнул, что у него один телеграм-канал и «нет никаких резервных».
Напомним, Юрий Слюсарь был назначен на должность врио губернатора региона указом президента в начале ноября.
Ранее мы сообщали, что врио главы донского края поручил чиновникам составить план решения транспортного вопроса.