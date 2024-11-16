Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь создал страницу во «ВКонтакте»

— Дорогие земляки, только что вернулся из рабочей поездки по Азовскому району. Работы впереди много, но обещаю побывать везде. Сегодня хотел бы остановиться на теме фальшивых, фейковых аккаунтов телеграм-каналов, — сказал врио губернатора.