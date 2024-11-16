Илон Маск пообещал «найти и уничтожить» обвиняющих его в связях с Россией

Так он отреагировал на обращение двух сенаторов-демократов в Пентагон и министерство юстиции США с призывом расследовать его «предполагаемые контакты с Москвой». Как накануне сообщило агентство Reuters, заявку сформировали старший член Комитета по иностранным делам Джин Шахин и председатель Комитета по вооруженным силам Джек Рид.
«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожить их. Они (Шахин и Рид — Ред.) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — написал Маск.
Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию Reuters, посоветовала сенаторам от Демократической партии США вместо расследования контактов Маска с Москвой заняться расследованием убийства экс-президента Джона Кеннеди и вопросом коррупции президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
До этого, в октябре, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Илон Маск с конца 2022 года якобы регулярно поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о «регулярных» контактах американского предпринимателя с президентом является ложной, и у них был всего один телефонный разговор.