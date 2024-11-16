Илон Маск пообещал «найти и уничтожить» обвиняющих его в связях с Россией

До этого, в октябре, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Илон Маск с конца 2022 года якобы регулярно поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о «регулярных» контактах американского предпринимателя с президентом является ложной, и у них был всего один телефонный разговор.