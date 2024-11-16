Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден прибыл на саммит АТЭС с опозданием в два часа

ЛИМА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл на второй день саммита АТЭС в Перу с двухчасовым опозданием, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2024

Сейчас продолжается круглый стол лидеров делегаций. Все это время в кресле за табличкой Байдена сидел заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономике Далип Сингх, которого СМИ называют «архитектором санкций против России».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября проведут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) третью и, вероятно, последнюю очную встречу за политическую карьеру американского лидера.

Байден Джо