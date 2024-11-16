Байден прибыл на саммит АТЭС с опозданием в два часа

Сейчас продолжается круглый стол лидеров делегаций. Все это время в кресле за табличкой Байдена сидел заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономике Далип Сингх, которого СМИ называют «архитектором санкций против России».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября проведут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) третью и, вероятно, последнюю очную встречу за политическую карьеру американского лидера.