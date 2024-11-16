Шольц назвал единственный способ узнать, что думает Путин о переговорах

Единственный способ узнать, что думает президент России Владимир Путин по поводу начала переговоров об урегулировании с Украиной, — поговорить с ним об этом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.
Шольца спросили, почему Путин должен вступать в переговоры, когда Россия усиливает свои позиции. Канцлер ответил, что рассуждать о соображениях российского президента на этот счет бесполезно.
«Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», — сказал Шольц (цитата по Politico).
Разговор Путина и Шольца состоялся накануне, он стал первым почти за два года. Как сообщили в Кремле, инициатором выступила немецкая сторона. Президент и канцлер беседовали в течение часа.
В немецком кабмине после переговоров отметили, что Шольц осудил военную операцию России на Украине, призвал Путина прекратить ее и вывести войска. Также он подчеркнул решимость Германии поддерживать Киев до тех пор, «пока это необходимо». Шольц призвал Россию быть готовой к переговорам с Украиной «с целью установления справедливого и прочного мира».
В Кремле, в свою очередь, назвали разговор попыткой «сопоставить позиции». Политическая воля заключается в том, чтобы узнать все из первых рук, это вызывает удовлетворение, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
До разговора с Путиным Шольц звонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщили в немецком правительстве. Там уточнили, что последнему канцлер собирался позвонить и после беседы с Путиным. По информации Reuters, Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора.
После переговоров Шольца и Путина Зеленский выразил опасения, что это может «ослабить его изоляцию», имея в виду российского президента. Он допустил, что после звонка немецкого канцлера другие мировые лидеры также могут начать переговоры с Москвой.