Шольц назвал единственный способ узнать, что думает Путин о переговорах

В немецком кабмине после переговоров отметили, что Шольц осудил военную операцию России на Украине, призвал Путина прекратить ее и вывести войска. Также он подчеркнул решимость Германии поддерживать Киев до тех пор, «пока это необходимо». Шольц призвал Россию быть готовой к переговорам с Украиной «с целью установления справедливого и прочного мира».