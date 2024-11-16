Губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево

Вопросы развития инфраструктуры здравоохранения обсуждались и в ходе осмотра губернатором Похвистневской центральной районной больницы, которая обслуживает более 45 тыс.человек. В 2023 году был открыт новый корпус учреждения с приемно — диагностическим отделением. Вместе с тем, остается необходимость дальнейшей модернизации больницы. Такие работы предусмотрены в поэтапном режиме, но Вячеслав Федорищев подчеркнул: все надо делать комплексно и «под ключ», чтобы не растягивать сроки, но при этом не нарушать процесс оказания медицинской помощи населению.