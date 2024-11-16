В России может появиться Чрезвычайный совет молдаван

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Место Молдовы в глобальной системе международных отношений, политическую ситуацию в стране, а также роль молдавских организаций в сохранении культурной идентичности обсудили участники круглого стола в российской столице.
Мероприятие на тему «Мнение молдавских диаспор России о геополитическом выборе Молдовы» прошло в пятницу в Московском доме национальностей.
По итогам обсуждения было выдвинуто предложение о создании Чрезвычайного совета молдаван в России под эгидой Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества.
«Молдова теряет суверенитет, ключевые структуры власти находятся под внешним управлением. Чрезвычайный совет станет платформой для защиты прав молдаван и русскоязычного населения, сохранения культурного и информационного суверенитета», — заявил председатель Центра Дмитрий Сорокин.
Члены совета будут содействовать в решении социальных и экономических проблем, противодействовать дезинформации, бороться против милитаризации Молдовы, а также информировать международное сообщество о реальной ситуации в стране.