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В России может появиться Чрезвычайный совет молдаван

В Москве состоялся круглый стол «Мнение молдавских диаспор России о геополитическом выборе Молдовы».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Место Молдовы в глобальной системе международных отношений, политическую ситуацию в стране, а также роль молдавских организаций в сохранении культурной идентичности обсудили участники круглого стола в российской столице.

Мероприятие на тему «Мнение молдавских диаспор России о геополитическом выборе Молдовы» прошло в пятницу в Московском доме национальностей.

По итогам обсуждения было выдвинуто предложение о создании Чрезвычайного совета молдаван в России под эгидой Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества.

«Молдова теряет суверенитет, ключевые структуры власти находятся под внешним управлением. Чрезвычайный совет станет платформой для защиты прав молдаван и русскоязычного населения, сохранения культурного и информационного суверенитета», — заявил председатель Центра Дмитрий Сорокин.

Члены совета будут содействовать в решении социальных и экономических проблем, противодействовать дезинформации, бороться против милитаризации Молдовы, а также информировать международное сообщество о реальной ситуации в стране.