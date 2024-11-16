NYT: выходец из РФ Эпштейн может стать спецпосланником США по Украине

По словам источников, Эпштейн сам предложил свою кандидатуру на эту должность. Он рассказал об этом в самолете, на котором Трамп летел в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом. По словам собеседника газеты, заявление «шокировало» некоторых членов команды Трампа. Меньше всего этому удивился сам избранный президент: он выслушал Эпштейна с интересом и не отклонил его инициативу, однако и не пообещал реализовать ее.
Как пишет The New York Times, Эпштейн родился и провел детство в России. У него нет дипломатического опыта, однако, предлагая Трампу свою кандидатуру, он заявил, что у него есть родственники по обе стороны украинского конфликта. Отмечается, что Эпштейн обладает серьезным влиянием в окружении Трампа. И даже американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который в новой администрации встанет во главе нового ведомства по повышению эффективности правительства, в частных беседах удивлялся власти, которой наделил Трамп своего советника.
Ранее телеканал Fox News сообщил о намерении Трампа назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров о завершении конфликта.