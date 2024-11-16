NYT: выходец из РФ Эпштейн может стать спецпосланником США по Украине

По словам источников, Эпштейн сам предложил свою кандидатуру на эту должность. Он рассказал об этом в самолете, на котором Трамп летел в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом. По словам собеседника газеты, заявление «шокировало» некоторых членов команды Трампа. Меньше всего этому удивился сам избранный президент: он выслушал Эпштейна с интересом и не отклонил его инициативу, однако и не пообещал реализовать ее.