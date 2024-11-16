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NYT: выходец из РФ Эпштейн может стать спецпосланником США по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Советник избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борис Эпштейн, который родился в РФ, может стать спецпосланником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По словам источников, Эпштейн сам предложил свою кандидатуру на эту должность. Он рассказал об этом в самолете, на котором Трамп летел в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом. По словам собеседника газеты, заявление «шокировало» некоторых членов команды Трампа. Меньше всего этому удивился сам избранный президент: он выслушал Эпштейна с интересом и не отклонил его инициативу, однако и не пообещал реализовать ее.

Как пишет The New York Times, Эпштейн родился и провел детство в России. У него нет дипломатического опыта, однако, предлагая Трампу свою кандидатуру, он заявил, что у него есть родственники по обе стороны украинского конфликта. Отмечается, что Эпштейн обладает серьезным влиянием в окружении Трампа. И даже американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который в новой администрации встанет во главе нового ведомства по повышению эффективности правительства, в частных беседах удивлялся власти, которой наделил Трамп своего советника.

Ранее телеканал Fox News сообщил о намерении Трампа назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров о завершении конфликта.

Трамп Дональд